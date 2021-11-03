Ярославль, 3 ноября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Ярославле 3 ноября высокопоставленные чиновники правительства области и мэрии встретились с жителями дома на улице Нефтяников, недовольных начавшимся строительством магазина под окнами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча чиновников и жителей в Ярославле

Ситуация рядовая: мэрия с аукциона продала право строительство магазина рядом с жилым домом. Людям не понравилась начавшаяся стройка. Кроме того, они подозревают, что земля под магазинам в дальнейшем будет выкуплена, а на месте одноэтажной торговой точки появится многоэтажное строение.

Люди написали коллективное обращение на имя врио губернатора области Михаила Евраева. Ранее такие обращения завершались ответными письмами, зачастую довольно абстрактными. На этот раз чиновники лично выехали на место, причём очень представительным составом: и.о. зампреда правительства области Виктор Неженец, директор департамента строительства области Виктор Жучков, заммэра по градостроительству Александр Черневский. Жители рассказали им о своих проблемах.

«Нас в целом не устраивает ситуация с тем, что по всему району есть земельные участки такие, которые не принадлежат ни одной из сопредельных территорий домов, и мэрия, либо областное правительство пытается их сдавать в аренду, пытается их продавать и это идёт в ущерб нашим интересам. Конкретно по этой площадке претензия в том, что торговых центров и магазинов здесь поблизости очень много. Есть ещё очень большой риск в том, что застройщик построит сейчас коробку, приватизирует, выкупит за 15 процентов от кадастровой стоимости, на «Авито» продаст за 10 миллионов застройщику и он построит здесь просто такой же дом. Вот от этой ситуации никто не застрахован», — сказал житель Валерий Пьянков.

Виктор Неженец рассказал жителям, что строительство магазина здесь законно. Город зарабатывает деньги.

«То, что касается земельных участков. Понятно, что они находятся в муниципальной собственности. Один из вариантов развития этой территории, естественно, это продажа земельных участков, либо продажа через аренду. Что и делает город, в том числе для пополнения своего бюджета. Здесь никаких секретов нет. То, что вы сказали, что есть понимание, что кто-то построит, кто-то не построит и так далее — функционал здесь определён. В любом случае никаких многоквартирных домов здесь не будет. Они не пройдут», — сказал и.о. заместителя председателя областного правительства Виктор Неженец.

Жители настаивали, что магазин строится в охранной зоне газопровода. Виктор Неженец обещал проверить эту информацию и разобраться.

Судя по всему, региональные и городские чиновники, вслед за новым главой региона, начали активно демонстрировать свою открытость и готовность к диалогу с жителями. Вопрос лишь в том, долго ли продлится «медовый месяц» народа и новой власти?