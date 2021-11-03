Москва, 3 ноября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В России уже четыре региона приняли решение о продлении нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так, первой в этом списке оказалась Новгородская область.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа ТРЦ «Академ-Парк» в период нерабочих дней

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Жители региона останутся дома до 14 ноября. В общей сложности вынужденный отдых продлится три недели, так как режим нерабочих дней был объявлен с 25 октября.

Ещё на неделю — до 15 ноября — продлил нерабочие дни губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Такие меря он объяснил напряжённой эпидобстановкой. Кроме того, в регионе продлевают и школьные каникулы.

«Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома», — отметил глава области.

Кроме того, с 8 ноября будет введён запрет на посещение без документов о состоянии здоровья как учреждений общепита, так и других заведений сферы услуг — торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры. Этими документами могут быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.

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По решению оперативного штаба в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы.

Также в регионе обязательными становятся QR-коды о вакцинации от коронавируса для посетителей всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих.

Власти Курской области продлят режим нерабочих дней, объявленный в регионе с 25 октября, до 12 ноября включительно. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Добавим, что в отдельных субъектах РФ губернаторы отмечают, что ситуация остаётся сложной, и нерабочие дни с высокой вероятностью продлят. В настоящий момент власти трёх регионов (Амурская, Ульяновская области и Республика Коми) допускают возможность продления нерабочих дней после 7 ноября. Решения будут приниматься ближе к окончанию объявленного на федеральном уровне периода нерабочих дней 5−6 ноября.