Москва, 3 ноября 2021, 14:36 — REGNUM Новым заместителем председателя Московской городской думы стал внефракционный депутат-самовыдвиженец Андрей Медведев. Его кандидатура 3 ноября была утверждена при помощи голосования на заседании законодательного собрания столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.
За назначение Медведева на этот пост проголосовали 28 депутатов. Его оппонент Любовь Никитина (КПРФ) набрала восемь голосов.
«От лица депутатов поздравляю Андрея Андреевича Медведева», — зачитав результаты голосования сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»).
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