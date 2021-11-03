Москва, 3 ноября 2021, 14:36 — REGNUM Новым заместителем председателя Московской городской думы стал внефракционный депутат-самовыдвиженец Андрей Медведев. Его кандидатура 3 ноября была утверждена при помощи голосования на заседании законодательного собрания столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Мосгордуме
В Мосгордуме
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За назначение Медведева на этот пост проголосовали 28 депутатов. Его оппонент Любовь Никитина (КПРФ) набрала восемь голосов.

«От лица депутатов поздравляю Андрея Андреевича Медведева», — зачитав результаты голосования сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»).

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