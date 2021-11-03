Москва, 3 ноября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Новым заместителем председателя Московской городской думы стал внефракционный депутат-самовыдвиженец Андрей Медведев. Его кандидатура 3 ноября была утверждена при помощи голосования на заседании законодательного собрания столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.mos.ru В Мосгордуме

За назначение Медведева на этот пост проголосовали 28 депутатов. Его оппонент Любовь Никитина (КПРФ) набрала восемь голосов.

«От лица депутатов поздравляю Андрея Андреевича Медведева», — зачитав результаты голосования сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»).