Москва, 3 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. ГИБДД во время нерабочих дней проведет массовые рейды на нарушителей ПДД, в том числе нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

«Запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время».

Как сообщало ИА REGNUM, в России для водителей, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль, могут предусмотреть жёсткое наказание, вплоть до уголовной ответственности. Поручение представить соответствующие предложения в срок до 1 ноября целому ряду ведомств — МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации — дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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