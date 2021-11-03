Калуга, 3 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на 2 ноября в рамках проведения Всероссийской переписи населения переписано 62,4% граждан (626 тыс. 927 человек), из них через портал Госуслуг — 15, 3% (153 тыс. 507 человек), сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Планшет для переписи

Переписчиками и на переписных участках переписано 475 тыс. 17 человек — 47,3%. Весь персонал, привлекаемый к сбору сведений о населении, полностью обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. По количеству переписавшихся регион находится на седьмом месте среди субъектов Центрального федерального округа и на 37-м — в Российской Федерации.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий.