София, 3 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. До конца нынешнего месяца цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Болгарии могут вырасти на 25%. Об этом 3 ноября в эфире Радио Варна заявила председатель Болгарского национального отраслевого союза пекарей и кондитеров Марьяна Кукушева.

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По словам эксперта, причиной очередного подорожания одного из основных болгарских продуктов является резкое увеличение стоимости муки, а также ощутимое повышение тарифов на электроэнергию и газ.

«Только за последний год электричество стало обходиться производителю на 200% дороже, чем в 2020-м, — сказала, в частности, она. — Этих же показателей достигло и ценообразование в газовой сфере. Помимо прочего, у нас наметились проблемы с доставкой готовой продукции в торговые точки: расходы на топливо подскочили на 50 процентов».

Как подчеркнула Кукушева, единственным выходом из сложившейся ситуации может стать реализация крупной правительственной программы по поддержке соответствующего вида бизнеса.

Напомним, ранее официальная София заявила о намерении дополнительно выделить 15 миллионов левов (около $8 миллионов) на субсидии болгарским государственным и частным хлебозаводам. В настоящее время подобные финансовые проекты не освоены.