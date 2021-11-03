Ульяновск, , 14:30 — REGNUM Поликлиника №5 детской городской клинической больницы на площади Горького в Ульяновске возобновила приём юных пациентов после капитального ремонта, который с учётом закупки оборудования обошёлся в 65 млн рублей. В обновлённом учреждении побывал губернатор Ульяновской области Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Поликлиника №5 детской городской клинической больницы в Ульяновске возобновила приём юных пациентов Ulgov.ru

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Ремонт детской поликлиники начался в 2020 году. На обновление здания, которое не видело капитального ремонта за 60 лет работы, направлено более 55 млн рублей, ещё 10 млн рублей выделено на закупку оборудования.

В результате заменили кровлю, сделали стяжку полов, усилили проёмы, установили оконные блоки и перегородки, обновили отделку помещений и фасад здания, произведён монтаж инженерных сетей. Для поликлиники приобрели электрокардиограф, аппараты для физиотерапии, дефибриллятор, ультразвуковой аппарат и другое оборудование.

Исполняющая обязанности главного врача детской поликлиники №5 ДГКБ Ульяновска Мария Шалягина заверяет, что приобретение нового оборудование «повысит уровень медпомощи, позволит проводить диспансеризацию детского населения». По её словам, «новшеством стало открытие в поликлинике кабинета по забору крови».

Главврач отмечает, что на время ремонта медицинские работники были переведены в поликлинику №7. В настоящее время они вернулись в «родное» учреждения. Начался приём первых пациентов после ремонта.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в обновлённой поликлинике №5 детской городской клинической больницы

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал своевременным окончание ремонта в поликлинике.

«В период повышенной заболеваемости очень важно введение в работу такого важного для Засвияжского района объекта здравоохранения. Теперь свыше 6 тыс. детей смогут обслуживаться в комфортных условиях», — отметил Алексей Русских.

В 2021 году в Ульяновской области обновляется ряд детских отделений, ремонтируется стационар детской городской клинической больницы, травмцентр областной клинической больницы, городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного.