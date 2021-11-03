Уфа, , 14:32 — REGNUM 20 пропавших коров помогли вернуть на ферму полицейские в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Коровы

Сообщается, что в полицию Шаранского района поступила информация о том, что с пастбища, расположенного рядом с селом Нижние Ташлы, не вернулись порядка 50 голов крупного рогатого скота.

По предварительной информации, за стадом не уследил пастух, который во время выпаса предположительно находился в нетрезвом состоянии. В итоге на ферму самостоятельно вернулись 26 животных, а остальные разбрелись.

Стражи порядка вместе с работниками сельскохозяйственного предприятия нашли пропавших коров около села Нижние Ташлы. Кроме этого, они выявили отстрел теленка.

В этом преступлении заподозрили и задержали ранее судимого 53-летнего мужчину, у которого было изъято незарегистрированное ружье, патроны и мясо бычка.

По версии полицейских, мужчина постоянно приезжал к родственникам в Башкирию из Ханты-Мансийского автономного округа.

«Оттуда в 1987 году он забрал с собой незаконное гладкоствольное ружье «ИЖ-58». Иногда он ходил с ним в лес, и в этот раз, заметив беспризорного теленка, решил его застрелить. Тушу незаконной добычи он разделал на месте с помощью топора и ножа, а затем сложил в мешок, который спрятал неподалеку. Однако унести не успел, его обнаружили полицейские и работники фермы», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи.