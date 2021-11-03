Ла-Пас, , 14:29 — REGNUM Президент Боливии Луис Арсе заявил, что восстановление демократии год назад было важным для спасения страны. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на национальные СМИ.

Луис Арсе (с) МИД России

В Боливии вернули в 2020 году экономику, здравоохранение и образование страны, которые находились в агонии после государственного переворота 2019 года, заявил Арсе из Шотландии, где он принимает участие в климатическом саммите.

Власти потеряли контроль над этими секторами, особенно над экономикой, «которая была на самом дне», напомнил глава государства во время встречи с боливийской общиной в Великобритании.

Среди достижений своего правительства президент выделил реализацию мер по улучшению положения этих секторов в связи с фактической неспособностью правительства, от которой пострадали сотни тысяч человек, особенно в сельской местности.

Арсе сказал, что эти и другие достижения с момента его победы на президентских выборах 18 октября 2020 года будут представлены в докладе 8 ноября, в первую годовщину его прихода к власти.

Президент заверил, что его правительство продолжит свою работу при поддержке народа, «несмотря на то, что риск еще не миновал».