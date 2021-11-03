Ла-Пас, 3 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что восстановление демократии год назад было важным для спасения страны. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на национальные СМИ.

МИД России Луис Арсе

В Боливии вернули в 2020 году экономику, здравоохранение и образование страны, которые находились в агонии после государственного переворота 2019 года, заявил Арсе из Шотландии, где он принимает участие в климатическом саммите.

Власти потеряли контроль над этими секторами, особенно над экономикой, «которая была на самом дне», напомнил глава государства во время встречи с боливийской общиной в Великобритании.

Среди достижений своего правительства президент выделил реализацию мер по улучшению положения этих секторов в связи с фактической неспособностью правительства, от которой пострадали сотни тысяч человек, особенно в сельской местности.

Арсе сказал, что эти и другие достижения с момента его победы на президентских выборах 18 октября 2020 года будут представлены в докладе 8 ноября, в первую годовщину его прихода к власти.

Президент заверил, что его правительство продолжит свою работу при поддержке народа, «несмотря на то, что риск еще не миновал».