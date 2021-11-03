Варшава, 3 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД Польши, где ему был заявлен протест в связи с нарушением польско-белорусской границы неизвестными вооружёнными лицами в военной форме. Об этом сообщает«Польское радио».

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Пётр Вавжик уведомил Чесновского о направлении ноты протеста в белорусский МИД, и потребовал от белорусской стороны немедленно объяснить данный инцидент.

По словам польского дипломата, в последнее время действия, предпринимаемые властями Белоруссии, носят все более явные признаки целенаправленной эскалации. Вавжик заявил, что Польша полна решимости защитить собственные границы и Европейский союз.

Ранее о нарушении польской границы вооружёнными людьми в форме заявил министр-координатор спецслужб Станислав Жарин. «Очередная провокация! Во вторник ночью (2 ноября в 1:45) польские солдаты заметили на территории республики три человека в форме, с оружием в руках. После попытки польского патруля установить контакт, неизвестные лица перезарядили оружие, а затем удалились в сторону Белоруссии», — говорится в сообщении Жарина в Twitter.

Как сообщила пресс-секретарь польской Пограничной службы Эвелина Щепаньска, Главнокомандующий пограничной службы генерал-лейтенант Томаш Прага направил своему белорусскому коллеге письмо с просьбой прояснить ситуацию.

Ранее Станислав Жарин прокомментировал начало эвакуационных рейсов из Минска в Багдад для беженцев, которые не смогли пересечь белорусско-польскую границу. «Причина — факт многократного неудачного перехода хорошо охраняемой польской границы и логистические проблемы с размещением мигрантов в Белоруссии. Важной причиной также являются все более низкие температуры в этой стране», — написал он.