Липецк, , 14:25 — REGNUM Рекордное количество жителей Липецкой области вакцинировано от коронавируса за последние сутки — 10 тыс. 847 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 3 ноября.

Вакцинация Минобороны России

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Всего в регионе прививки первым компонентом сделали 534 тыс. 420 человек, завершили вакцинацию 456 тыс. 275 человек. Охват населения вакцинацией составил 53,8% без учёта повторной вакцинации.

По данным регионального управления здравоохранения, в регионе есть более 180 тысяч двухкомпонентных комплектов и свыше 24 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

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