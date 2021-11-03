Тбилиси, 3 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии от основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) временно прекращают работу в законодательном органе. Об этом 3 ноября объявил на брифинге представитель ЕНД Ника Оболадзе.

Georgiantrip.ge Здание Парламента Грузии

«Мы прекращаем работу в парламенте до тех пор, пока не будут решены два вопроса: первый — принятие конституционных поправок, а второй — освобождение Саакашвили», — сообщил Оболадзе.

Он добавил, что депутаты пока не будут отказываться от мандатов. Для дополнительных консультаций по этому вопросу он попытаются поговорить непосредственно с Саакашвили. Также партия сосредоточится на «крупномасштабных акциях протеста».

Стоит отметить, что ранее от Саакашвили потупили противоречивые призывы. Сначала его адвокат зачитал письмо экс-президента, в котором тот призвал оппозиционных депутатов сдавать депутатские мандаты. Ряд членов ЕНД заявили, что так и сделают. Потом на странице Саакашвили в Facebook был размещён призыв пока не сдавать мандаты, так как голоса в парламенте ещё могут пригодиться.