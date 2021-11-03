Киев, 3 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Американские войска на территории Украины не появятся, арассуждения о необходимостиихразмещенияслужатещё одним подтверждением и шаткости нынешней власти, и неспособности Украины противостоять России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 ноября, комментируя высказывания украинских политиков.

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Как сообщалось ранее, экс-начальник Генштаба вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что в случае начала боевых действий Украина устроит России «кровавую баню». Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в свою очередь, предложил разместить на территории страны американские войска, «хотя бы в учебных целях», чтобы тем самым «привести в чувство Евросоюз», который, по версии Климкина, отказывается реально помогать Украине.

« По поводу сказанного украинским генералом, а также агрессивных заявлений в адрес нашей страны, сделанных вчера бывшим мининдел Украины Климкиным, есть несколько соображений.

Во-первых, Владимир Путин войну против Украины, как надеются в Киеве, не начнёт. Очень хочется, чтобы украинским провокаторам дали по рукам, но придётся ещё немного подождать.

Во-вторых, если на Украине будет объявлено военное положение, то это станет свидетельством полного провала внешней и внутренней политики Владимира Зеленского как президента Украины. США в качестве своей марионетки его, возможно, и похвалят, но народ Украины — точно не поблагодарит. Скорее, устроит ему и его окружению ту самую «кровавую баню».

В-третьих, «взбодрить Евросоюз» с помощью США Киеву не удастся — у Европы сейчас есть гораздо более насущные проблемы, чем поддержка Украины. Впрочем, они есть и у Вашингтона.

Соответственно, в-четвёртых, американские войска на территории Украины не появятся. Это слишком чревато для Байдена. Тем не менее сам ход рассуждений Климкина о необходимости размещения на Украине американских войск служит ещё одним подтверждением и шаткости нынешней власти, и неспособности Украины противостоять России, как бы её генералы ни кичилась «силой» своей армии.