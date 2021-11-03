Стокгольм, 3 ноября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Один из видных представителей «Шведских демократов» Бертил Мальмберг будет исключен из партии. Об этом 3 ноября написала газета Aftonbladet.

Отставка

Председатель комитета по членству в партии Магнус Олссон сообщил изданию, что вопрос об исключении Мальмберга будет поднят на заседании правления партии на следующей неделе.

«Есть соответствующее предложение от нас как от комитета по членству в партии, но я не буду об этом говорить. Я не могу комментировать наш внутренний процесс», — отметил Олссон.

Бертил Мальмберг недавно получил условный срок за разжигание межнациональной розни после своих заявлений в региональном совете в Сермланде о том, что люди из Южного Судана имеют более низкий IQ. Он также должен заплатить штраф в размере 2400 евро.