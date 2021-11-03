Москва, , 14:22 — REGNUM При задержке авиарейса пассажир имеет право на отказ от полета, при котором перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета, и право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, сообщили 3 ноября в пресс-службе Роспотребнадзоре.

Туман в Москве. Марьино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Также авиапассажиры задержанных рейсов имеют право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки.

Кроме того, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг: на организацию хранения багажа; предоставление комнат матери и ребенка обеспечение напитками и горячим питанием, возможность сделать два телефонных звонка или послать два сообщения по электронной почте и др.

Как сообщало ИА REGNUM, 1−2 ноября международный аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в Москве принял на запасной аэродром 40 рейсов 12 авиакомпаний. Число пассажиров данных рейсов превысило 5 тыс. человек.

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