Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Судье Бренде Пенни, занимающейся делом по отмене опеки над певицей Бритни Спирс, угрожали в Сети. Об этом 3 ноября пишет издание TMZ.

Бритни Спирс Кадр из клипа на песню Baby One More Time

Как отмечает СМИ, об инциденте сообщил сын Бренды Пенни, продюсер сериала «Белая ворона», Прентис Пенни. На одном из американских шоу он заявил, что его мать столкнулась с угрозами убийства после того, как отказалась отстранять Джеймса Спирса, отца Бритни Спирс, от опеки над ней.

Добавим, что именно Бренда Пенни будет принимать окончательное решение по делу об отмене опеки над Бритни Спирс. Слушание назначено на 12 ноября 2021 года.

Ранее Джеймс Спирс подал в суд документы, в которых утверждает, что опеку над Бритни Спирс нужно отменить «немедленно». В тексте его заявления также указано, что он не будет требовать от дочери отступных.

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