Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Асбесте рядом с COVID-центром. Об этом заявили в СУ СКР по Свердловской области.

Стрельба

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». В связи с широким общественным резонансом, территориальный отдел СКР заявил о желании изъять уголовное дело из производства органов полиции. При удовлетворении ходатайства ведомство проведет необходимые следственные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области обстреляли врача ковидной реанимации. Происшествие обошлось без жертв. Ущерб был причинен лишь машине врача.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области обстреляли врача ковидной реанимации