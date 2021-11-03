Таллин, , 14:21 — REGNUM Оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE) возглавила рейтинг популярных партий у жителей Эстонии, сообщила местная социологическая фирма Norstat со ссылкой на итоги опроса.

Эстония. Таллин vikucka

Опрос был проведен в период с 5 октября по 2 ноября нынешнего года. В целом он подтвердил сохраняющееся с сентября преимущество партии, выступающей с острой критикой мер нынешнего правительства против ковид-эпидемии и идеи обязательной вакцинации.

Так, рейтинг EKRE составил 23,8%, в то время как возглавляющая правительство Реформистская партия занимает вторую строчку с 23,2%. Обе партии потеряли незначительную часть поддержки по сравнению с прежним соцопросом.

Отмечается, что нынешний уровень поддержки реформистов — самый низкий с начала 2019 года.

На третьем месте остается входящая в правительство Центристская партия с рейтингом 20,3%, а на четвертом — новая партия «Эстония 200», которую поддерживают 13,6% респондентов.

За Социал-демократическую партию сейчас готовы голосовать 8,1% избирателей, а за партию националистов Isamaa («Отечество») — 7,9%. Рейтинг «отечественников» практически сравнялся с соцдемами, достигнув самого высокого уровня за последние 2,5 года.

«Зеленых Эстонии» поддерживают всего 1,9% избирателей. Рейтинги остальных политических сил остаются ниже 2%.