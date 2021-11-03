Стокгольм, , 14:26 — REGNUM Политических лидеров женского пола в различных странах критикуют больше и чаще, чем их коллег-мужчин. Именно к такому выводу пришел доцент и старший преподаватель политологии Йоаким Йоханссон в своей статье, опубликованной 3 ноября в журнале Altinget.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Поводом к публикации стали последние события шведской политики. 4 ноября Магдалена Андерссон будет избрана новым лидером Социал-демократической партии Швеции, что откроет ей путь к должности премьер-министра. Более того, в случае своего избрания Андерссон станет женщиной в Швеции, когда-либо занимавшей этот пост.

В своей статье Йоханссон утверждает, что СМИ часто подчеркивают гендерные стереотипные идеи, которые наносят ущерб женщинам-политикам. Возможно, тем самым, они возлагают на женщин-политиков слишком большие ожидания.

«Прежде всего, важным вопросом демократии и предпосылкой для инклюзивного состояния гражданства является предоставление женщинам равных с мужчинами возможностей для осуществления политического лидерства», — написал автор.

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