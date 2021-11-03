Красногорск, , 14:18 — REGNUM Стабилизация ситуации с пандемией коронавируса позволяет не продлевать нерабочие дни на территории Подмосковья после 8 ноября. Об этом 3 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ситуация с COVID-19 в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», — сказал Воробьев.

В то же время на территории региона сохранят действие ряда ограничений, отметил глава Подмосковья.

«Меры безопасности, безусловно, остаются — мы просим наших работодателей оставить на удаленке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет. А тем, кто еще не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации», — отметил губернатор Московской области.

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