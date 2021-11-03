Подгорица, 3 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Согласно данным Европейского института статистики за 2020 год, около 40 процентов населения Черногории находится под угрозой бедности или социальной изоляции. Наиболее сложная ситуация в Албании, где, по тем же данным, более 50 процентов населения находилось под угрозой бедности.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Эти данные относятся к странам — членам Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоне и странам Западных Балкан. После Албании (51 процент) и Черногории (около 40 процентов) наибольшему риску бедности подвержены Турция (38 процентов) и Северная Македония (около 35 процентов).

Средний показатель по Европе, по данным EUROSTAT, составляет 21,9 процента, что соответствует 96,5 миллиона человек.

Самыми проблемными странами ЕС в этом вопросе являются Румыния и Болгария, на которые приходится около 35% риска.