Нью-Йорк, США, , 14:16 — REGNUM Российскому «Северному потоку — 2» может потребоваться ещё несколько месяцев, чтобы устранить оставшиеся бюрократические препоны, прежде чем по трубопроводу будет начата прокачка природного газа в Германию. Об этом 3 ноября сообщает агентство Bloomberg.

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Так, ввод в эксплуатацию газопровода «СП-2» может затянуться до 8 мая 2022 года, отмечает издание. Это может произойти в случае, если регулирующие органы будут использовать всё отведённое им на сертификацию время. Ускорится ли этот процесс, если энергетические проблемы Европы усилятся, пока неизвестно.

Издание напоминает, что федеральное сетевое агентство Германии должно вынести предварительное решение до 8 января 2022 года. Затем его передадут на рассмотрение Еврокомиссии, что также может занять несколько месяцев. Решение ЕК не будет иметь обязательного характера, но его вынесение может продлиться до 8 мая 2022 года, и только после этого регулятор ФРГ сможет выдать лицензию «СП-2», пишет Bloomberg.

В агентстве подчеркнули, что поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что процесс сертификации «Северного потока — 2» требует определённого времени, его сроки могут быть продлены. Это связано с тем, что процедура охватывает совокупность технических, организационных, технологических процессов. Дипломат считает, что поскольку все заинтересованные страны одобрили проект, о потенциальной угрозе экологии «следует забыть».

Напомним, как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» призвал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Он уверен, что это позволит снизить цены на энергоносители.

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