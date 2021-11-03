Липецк, , 14:15 — REGNUM В Липецкой области не планируют продлевать нерабочие дни. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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По данным регионального Роспотребнадзора, ежедневный прирост заболевших коронавирусом в регионе снизился с 12−18 до пяти-десяти человек и не превышает 1,5−2,2%. Ежедневно фиксируется 390−400 случаев инфицирования, и этот показатель не меняется в течение нескольких дней.

«Пока мы не видим необходимости для продления режима нерабочих дней. Конечно, эпидситуация находится под постоянным контролем, и в случае её ухудшения незамедлительно будут приняты меры. В том числе возможны локальные ограничения, например, это касается работы вузов. Тем учебным заведениям, где низкий процент вакцинации, будет предложена дальнейшая дистанционная форма обучения», — отметил Артамонов.

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