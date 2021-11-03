Москва, 3 ноября 2021, 14:14 — REGNUM Следственный комитет России ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве бывшего заместителя начальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ Алексея Новосельцева, сообщила 3 ноября представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Иванова уточнила, что ему предъявлено обвинение в убийстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября бывшего замглавы управления МВД Новосельцева нашли мёртвым в бане в Новой Москве. На теле присутствовали следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.
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