Москва, , 14:14 — REGNUM Следственный комитет России ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве бывшего заместителя начальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ Алексея Новосельцева, сообщила 3 ноября представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

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«В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении», — сказала она.

Иванова уточнила, что ему предъявлено обвинение в убийстве.

«Сегодня (3 ноября) следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября бывшего замглавы управления МВД Новосельцева нашли мёртвым в бане в Новой Москве. На теле присутствовали следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

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