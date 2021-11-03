Варшава, 3 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. 2 ноября временный поверенный в делах посольства Белоруссии в Польше Александр Чесновский был вызван в министерство иностранных дел Польши. Об этом передает пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

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Белорусского дипломата в своем кабинете принял заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Замминистра объявил о направлении ноты протеста в белорусский МИД и призвал белорусскую сторону немедленно объяснить «вторжение вооруженных людей в форме на польскую территорию из Белоруссии в ночь с 1 на 2 ноября».

Вавжик также передал собеседнику решительный протест против «нарушения польской государственной границы», подчеркнув, что «действия, предпринимаемые в последние недели белорусской стороной, носят все более явные признаки целенаправленной эскалации».

Напомним, официальный координатор спецслужб Польши Станислав Жарин 2 ноября заявил, что в ночь с 1 на 2 ноября около 1:45 ночи польские пограничники заметили на территории страны трех человек в белорусской форме с оружием. Данные лица скрылись, их так и не удалось установить.