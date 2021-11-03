Стокгольм, 3 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. 3 ноября, за день до того, как министр финансов Швеции Магдалена Андерссон в ходе голосования на съезде «Социал-демократов» станет новым лидером партии, в газете Aftonbladet свою статью с «разгромной критикой» опубликовали представитель «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон и один из высших партийных функционеров Гуннар Стрёммер.

Pixabay.com Флаг Швеции

Согласно мнению авторов, социальное развитие Швеции идет в совершенно неправильном направлении, и Магдалена Андерссон не повернет его вспять. Напротив, она «несет большую ответственность за провал Социал-демократов».

»Она была правой рукой Стефана Лёвена и как министр финансов была автором всех бюджетов Швеции», — написали политики.

Авторы статьи также перечислили моменты, в которых, по их мнению, Андерссон и «Социал-демократы» потерпели неудачу. Они касались работы полиции, безработицы и электроснабжения.

«Мы призываем всех разочарованных социал-демократов отдать свои голоса Умеренным», — призвали Свантессон и Стрёммер.