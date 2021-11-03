Орел, , 14:13 — REGNUM Более 24,8 тыс. обращений граждан обработано за десять месяцев 2021 года Центром управления региона Орловской области, об этом сообщили 3 ноября в пресс-службе облправительства.

Правительство Орловской области Марина Каширская (с) ИА REGNUM

В регионе создана и действует информационно-аналитическая система «Инцидент Менеджмент», созданная для выявления жалоб, негативных оценок, отзывов, основная цель — быстрое реагирование на темы, которые поднимают пользователи социальных сетей. Все запросы и ответы на них отображаются в Тепловой карте, которая доступна высшим должностным лицам.

ЦУР Орловской области работает ровно год, центр был запущен 1 ноября 2020 года. За 12 месяцев работы среднее время ответов на обращение сократилось с 10 часов до 3 часов 58 минут, показатель отработки инцидентов увеличился с 10% до 98%, а уровень удовлетворенности ответами сейчас составляет от 82 до 88%. По итогам работы за октябрь лидером по работе с обратной связью является администрация Кромского района — 67 баллов. Власти района активно взаимодействуют с жителями через соцсети и аккаунты главы муниципального образования.