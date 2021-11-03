Москва, 3 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Народная милиция не стала занимать и оборонять Старомарьевку ввиду уязвимости посёлка и бесперспективности оборонных мероприятий с военной точки зрения. Об этом 3 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM военнослужащий народной милиции ЛНР с позывным «Старший лейтенант Сомнение».

Война в Донбассе

«Если посмотреть на карту, и желательно не просто на Яндекс-карту, а через программу типа SASPlanet, например, которая показывает не только состояние всех объектов на земле с задержкой 9−12 месяцев, но и высоту места над уровнем моря, то мы увидим следующую общедоступную, подчеркну, картину. Линия фронта с 2014—2015 годов проходит в этом районе по реке Кальмиус, автомобильный мост через которую, соединявший Гранитное и Старомарьевку, взорван/разбит. Ближайший мост, пешеходный, находится в самом Гранитном, выше по течению реки», — рассказал собеседник агентства.

«Ближайшие к деревне укрепления со стороны НМ ДНР находятся в районе комплекса аэродрома «Гранитное», высота этого места над уровнем моря по документации аэродрома — 107 метров. В посадке на гребне пологого холма — наблюдательный пункт, с которого отлично просматривается вся низина впереди (109 метров). Потому что дальше в сторону ВСУ — долгий, да с лишним километра, пологий спуск до 40 метров на берегу реки» — сообщил военнослужащий.

«Позиции ВСУ на другом, чуть более крутом, берегу реки, за взорванным мостом, откопаны так, чтобы тоже визуально контролировать деревню», — отметил собеседник.

«Соответственно, любой, спускающийся в эту низину, подставляется под наблюдение и огонь противника. Довольно большая посадка над деревней и чуть стороне от неё даёт некоторую защиту от прямого наблюдения, но для того, чтобы держать там людей на постоянных позициях, снабжать их пришлось бы нашим — через открытый, более чем километровый, голый склон, противнику — через реку», — рассказал военный.

«Форсирование противником реки с какими-то решительными целями в этом месте с военной точки зрения представлялось довольно сомнительным мероприятием, а перенос постоянных позиций НМ ДНР в низину был чреват следующим:

А. постоянными потерями от стрелкового огня противника, просматривающего район со своего берега

Б. постоянными потерями от артиллерии/миномётов и ПТУРов при попытках какого-то военного транспорта попасть на эти позиции через открытый склон

В. постоянными потерями среди мирного населения деревни и разрушением самой деревни, которую, в итоге, пришлось бы полностью эвакуировать куда-то. Пример подобного развития событий — широко известная деревня Желобок в ЛНР, которой не посчастливилось находиться не просто на Бахмутской трассе, а на одной из высот. В итоге Желобок, не оборонять который Народная Милиция ЛНР не могла, обезлюдел и был полностью снесён огнём ВСУ, сейчас там одни руины», — объяснил собеседник.

«В ДНР наглядным примером «того что могло бы быть, если бы ДНР заняло Старомарьевку», можно считать оборону населённого пункта Широкино в 2015-м году, который, находясь в низине, полностью просматривался со стороны противника. После затяжных боев в условиях «перемирия» населённый пункт пришлось оставить», — подчеркнул собеседник.

«В итоге, очевидно, было принято решение не подвергать Старомарьевку «тяготам войны», раз уж на данном участке серьёзному продвижению противника вперёд препятствуют не только формальности «Минских соглашений», но и рельеф местности» — сделал вывод военнослужащий.