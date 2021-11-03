Октябрьский, Башкирия, , 14:16 — REGNUM Членов преступной группы осудили за вымогательства денег у граждан в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Вымогатели Цитата из х/ф «Рэкет». Реж. Эрнест Ясан. 1992. Россия

В суде было установлено, что в 2019 году ранее судимый за совершение тяжких преступлений обвиняемый создал организованную группу для совершения вымогательств у жителей г. Октябрьский и вовлек в это своих приятелей.

С августа 2019 года по март 2020 года фигуранты уголовного дела вымогали у граждан, которые не имели перед ними никаких имущественных и долговых обязательств, деньги в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

«Жертвами злоумышленников стали местный житель, сотрудница массажного салона и студент колледжа, которые под угрозой распространения информации об участии в незаконном обороте наркотиков и оказании интим-услуг, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передали обвиняемым более 90 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам вымогательства.

Свою вину обвиняемые признали частично. В результате суд приговорил организатора преступлений по совокупности ранее вынесенных приговоров к наказанию в виде 20 лет лишения свободы, два его подельника приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима от восьми до 12-и лет.