Стокгольм, 3 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. 4 ноября министр финансов Швеции Магдалена Андерссон станет лидером «Социал-демократов» и придет на смену Стефану Лёвену. Однако старым конфликтам в риксдаге новые на смену не придут, поскольку уже сейчас «Левые» требуют, чтобы Андерссон после избрания на пост лидера партии села за стол переговоров, чтобы обсудить назревшие вопросы перед голосованием по избранию премьер-министра страны. Об этом 3 ноября сообщил новостной портал Omni.

politik.in2pic.com Лидер «Левых» Нуши Дадгостар

«Левые» требуют проведения переговоров с Магдаленой Андерссон, чтобы получить определенные гарантии, воздержаться при голосовании в рикдаге и тем самым поддержать ее кандидатуру на пост премьер-министра Швеции. Об этом лидер партии Нуши Дадгостар заявила утром 3 ноября в эфире радиостанции P1.

«Если премьер-министр ищет парламентской поддержки для избрания в риксдаге, пусть он или она свяжется с нами … Нам нужно что-то предложить, чтобы мы считали себя вправе проголосовать за такого премьер-министра», — заявила Дадгостар.