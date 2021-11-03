Ереван, , 14:10 — REGNUM В Армении за последние сутки провели 13 184 исследования на коронавирус, из которых 2045 дали положительный результат. Об этом 3 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус

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Всего в стране выявили 312 674 носителя коронавируса. Из них 273 608 справились с инфекцией, в том числе 1276 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находится 31 263 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 6491 пациента с COVID-19, в том числе 57 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 10 281 теста на коронавирус 1232 были с положительным результатом. 1591 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 62 пациента с COVID-19.