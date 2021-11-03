Стокгольм, , 14:11 — REGNUM Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон — один из самых ярых критиков премьер-министра Швеции. Но до отставки Стефана Лёвена осталось всего несколько дней, и теперь Окессон вдруг рассказал о своем личном отношении к нему как к человеку. Об этом 3 ноября сообщил телеканал SVT.

Стефан Лёвен Frankie Fouganthin

По словам Окессона, который редко мог сказать что-нибудь хорошее о Стефане Лёвене, «острая колбаска», которую он подарил ему в ходе последних дебатов в риксдаге, не должна рассматриваться как замаскированная угроза или желание несчастья.

«Я понимаю, что он человек, который, несмотря на отсутствие связи с реальностью, все же пользуется поддержкой граждан. У него понятная личность, с которой, я думаю, многие обычные люди, насколько можно так сказать, могут идентифицировать себя. Он воспринимается как хороший человек, и я тоже так про него думаю», — заявил Окессон в студии SVT.

Ожидается, что Стефан Лёвен подаст прошение об отставке тальману с поста премьер-министра Швеции на следующей неделе.

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