Москва, 3 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Половина жителей России (50%) считает, что киберспорт в стране следует развивать, среди 18−24 лет — 74%. Не поддерживают развитие киберспорта 33%. Затруднились ответить 17%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киберспорт

Полагают, что соревнования по компьютерным играм нельзя приравнивать к обычному спорту 64% опрошенных, среди людей старшего поколения — 70−73%. Противоположное мнение у 27%, среди молодежи 37−65%.

При этом 20% опрошенных играют в видеоигры. 30% играли раньше, но сейчас не играют. Никогда не играли в видеоигры 50%. Не понравилось, если бы их ребенок увлекся киберспортом, 46%, Отнеслись к этому положительно 34%.

Опрос по телефону проведен 27 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый третий родитель в России (30,4%) считает киберспорт несерьезной профессией. 58,2% признались, что относятся к нему нейтрально.

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