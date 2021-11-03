Ульяновск, 3 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области проводится проверка по факту аварии с участием автобуса. Есть пострадавшие, один человек погиб, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Проверку инициировала прокуратура Сенгилеевского района после обращения за медицинской помощью работников местного предприятия вечером 2 ноября.

Предварительно надзорное ведомство установило, что при подъезде к цементному заводу опрокинулся в кювет автобус ПАЗ, в котором на тот момент было 15 человек, из них четверо получили травмы.

«Одна из пострадавших скончалась на месте», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ГИБДД Ульяновской области уточняют, что ДТП произошло 2 ноября в 19:30 и полагают, что водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

Правоохранители проверяют исполнение закона о безопасности дорожного движения и транспортном обслуживании населения. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры.

Всего 2 ноября в Ульяновской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы, двое погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами и требования дорожных знаков, а также снижать скорость при подъезде к перекрёсткам, переходам и остановкам.