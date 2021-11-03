Москва, 3 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. На должность заместителя председателя Московской городской думы выдвинут внефракционный депутат-самовыдвиженец Андрей Медведев. Его кандидатура 3 ноября рассматривается на заседании законодательного собрания столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Пресс-центра Московской городской Думы Мосгордума

Как сообщил сам парламентарий, выдвинуться на этот пост ему предложили буквально утром перед началом заседания Мосгордумы. Причем в этом, по его словам, нет ничего необычного. Что касается профессиональных навыков в части знания регламента работы городской думы, то здесь депутат признал, что имеет пробелы, однако пообещал исправить это.

«Буду стараться, буду работать над собой. Учиться никогда не поздно», — сказал Медведев.

Отметим, что помимо него на этот же пост претендует депутат Любовь Никитина (КПРФ).