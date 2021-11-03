Гётеборг, Швеция, , 14:09 — REGNUM На съезде партии «Cоциал-демократов», который начинается в эти минуты в Гётеборге, ожидаются четкие сигналы к проведению более левой политики в Швеции. Об этом 3 ноября сообщил телеканал SVT.

Стефан Лёвен Frankie Fouganthine

41-й очередной съезд «Социал-демократов» начинается сегодня, 3 ноября, в Гетеборге и продлится до воскресенья, 7 ноября. Завтра, 4 ноября, лидер партии Стефан Лёвен уйдет в отставку после почти десяти лет пребывания на этом посту, и его место займет министр финансов Магдалена Андерссон.

Задача съезда заключается в выборе направления партии и ее электоральной платформы перед парламентскими выборами в следующем году.

Ожидается, что Андерссон на посту лидера партии придется столкнуться с сильным желанием однопартийцев сдвинуться влево, введя массу новых налогов и расширив социальные обязательства перед гражданами.

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