Курск, 23 августа, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что герои специальной военной операции достойны славы участников Курской битвы. Об этом он сказал на торжественных мероприятиях в Курске в честь 80-летия победы Красной армии в Курской битве.

kremlin.ru Герои Специальной военной операции

«Сегодня здесь, на легендарной курской земле, будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам СВО, которые достойны славы героев Курской дуги. Тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года», — заявил глава государства.

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Путин подчеркнул, что российские военнослужащие сражаются смело и решительно.

В своей речи российский лидер также отметил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить, так как она фактически уничтожила и испепелила ударную мощь нацистов, завершив перелом во всей Второй мировой войне. Путин указал, что никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не смогли сломить советских воинов.

Курская битва — одно из сражений Великой Отечественной войны, совокупность оборонительных и наступательных операций Красной армии с целью срыва крупного наступления сил вермахта и разгрома его стратегической группировки. По масштабам, напряжённости, результатам и последствиям Курская битва стала одним из ключевых сражений войны, в котором участвовали около двух миллионов человек, а также было шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. Сражение продолжалось 50 дней, в историографии считается самым крупным (величайшим) танковым сражением. 23 августа, день разгрома немецких войск в Курской битве, является одним из дней воинской славы России, а города Белгород, Курск и Орёл стали первыми городами России, которым присвоено почётное звание «Город воинской славы».