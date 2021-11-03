Путин сравнил героев спецоперации с участниками Курской битвы
Курск, 23 августа, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что герои специальной военной операции достойны славы участников Курской битвы. Об этом он сказал на торжественных мероприятиях в Курске в честь 80-летия победы Красной армии в Курской битве.
«Сегодня здесь, на легендарной курской земле, будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам СВО, которые достойны славы героев Курской дуги. Тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года», — заявил глава государства.
Путин подчеркнул, что российские военнослужащие сражаются смело и решительно.
В своей речи российский лидер также отметил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить, так как она фактически уничтожила и испепелила ударную мощь нацистов, завершив перелом во всей Второй мировой войне. Путин указал, что никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не смогли сломить советских воинов.
Курская битва — одно из сражений Великой Отечественной войны, совокупность оборонительных и наступательных операций Красной армии с целью срыва крупного наступления сил вермахта и разгрома его стратегической группировки. По масштабам, напряжённости, результатам и последствиям Курская битва стала одним из ключевых сражений войны, в котором участвовали около двух миллионов человек, а также было шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. Сражение продолжалось 50 дней, в историографии считается самым крупным (величайшим) танковым сражением. 23 августа, день разгрома немецких войск в Курской битве, является одним из дней воинской славы России, а города Белгород, Курск и Орёл стали первыми городами России, которым присвоено почётное звание «Город воинской славы».