Москва, , 17:19 — REGNUM Жестко определив сроки достижения «углеродной нейтральности» собственной промышленности, Евросоюз не забыл озаботится ролью России, как поставщика энергоресурсов. Как ЕС видит изменения, которые произойдут в отношениях с Россией в связи с разрекламированной декарбонизацией, рассказывает автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на то, что многие эксперты высказывают опасения по поводу политической стабильности Евросоюза, которая может пошатнуться из-за излишне резкой перестройки экономики, достижение климатической нейтральности к 2050 году продолжает занимать важное место в планах ЕС. Уже к 2030 году ЕС планирует значительно сократить закупки угля, нефти и природного газа. Хотя российский газ еще долго будет обеспечивать энергетические нужды Евросоюза, ведь из всех загрязняющих природу углеродом источников энергии он признан одним из самых чистых. Тем не менее, новый облик «углеродонейтрального» Евросоюза потребует от России соответствующих изменений в торговле со странами Европы. Прежде всего России важно будет выработать собственную систему «углеродного налогообложения», чтобы не попадать в кабалу от системы, запланированной к употреблению в ЕС. Но и в поставках сырья и продукции из России в ЕС могут произойти большие изменения. Читайте статью Ангелины Потеряйко

ЕС определил роль России в глобальном энергетическом переходе