Сеул, , 14:06 — REGNUM Южная Корея — устойчивая и стабильная страна для инвестиций. Об этом в своем видеообращении заявил президент страны Мун Чжэ Ин.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Южная Корея расширит налоговую, географическую и денежную поддержку инвесторов, смягчит необоснованно жёсткие правила и создаст новые возможности, содействуя исследованиям и разработкам, а также инвестициям в объекты в таких отраслях как полупроводники, автомобили следующего поколения и биотехнологии», — сказал южнокорейский лидер участникам форума Invest Korea 2021.

Известно, что форум, в котором принимают участие около 3 тыс. представителей правительств ряда стран мира, отечественных и зарубежных компаний, проходит в Сеуле с 3 по 5 ноября.

За первые девять месяцев 2021 года объём иностранных инвестиций в экономику Южной Кореи составил $18,2 млрд, что на 41% процент больше, чем за тот же период прошлого года.

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