Кито, , 14:06 — REGNUM Эквадор отмечает 201-ю годовщину провозглашения независимости города Куэнка. Об этом пишет Prensa Latina.

Эквадор Skratos1983

Город славится своей колониальной архитектурой, культурным разнообразием, вкладом в эквадорское искусство, науку и литературу, а также тем, что является родиной многих выдающихся деятелей общества, таких как поэты Мигель Велес, Гаспар Сангурима, Онорато Васкес, Ремихио Креспо Тораль и герой войны за независимость Абдон Кальдерон Гарайкоа.

Среди признаний — объявление исторического центра города объектом Всемирного наследия Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 1 декабря 1999 года.

К этому празднику городские власти подготовили сотни мероприятий, включая шоу под открытым небом, ремесленные ярмарки, гастрономические и другие общественные мероприятия, пользуясь тем, что это одно из самых посещаемых мест в стране во время длинного праздника, который начался 30 октября и заканчивается 3 ноября.

Программа этого дня начинается с мессы благодарения по случаю 201-й годовщины независимости в кафедральном соборе и цветочных приношений в парке Кальдерон, за которыми последуют культурные мероприятия до второй половины дня, когда состоится торжественное заседание по случаю годовщины.