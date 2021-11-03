Таллин, , 14:06 — REGNUM Коалиционный договор новых городских властей Тарту (юго-восточная Эстония) утвердил полный отказ от дошкольного и школьного образования на родном языке для русскоязычного населения. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что до 20 026 года все образовательные муниципальные учреждения Тарту, где большинство учащихся составляют дети нацменьшинства, должны перейти на эстонский язык обучения. Данная мера затронет более полутора тысяч детей с трех и до 19 лет.

По словам главы отдела образования Тартуской мэрии Рихо Рааве, в настоящий момент на русском языке дети учатся в Аннелиннаской гимназии и Тартуской Пушкинской школе, в обеих школах 1408 учеников. В этих школах до сих пор существует введенная министерством образования Эстонии в середине нулевых годов пропорция в предметах на эстонском и русском языках 60 на 40 процентов, а в Аннелинаской гимназии эта пропорция и вовсе составляет 75 на 25.

«На самом деле в Тарту нет ни одной школы только с русским языком обучения. Все наши школы и детские сады, в которые ходят и русскоязычные дети, двуязычные», — объяснил эту пропорцию Рааве.

Кроме того, в русскоязычных детских садах Тарту воспитывается 266 детей, из которых в только русскоязычных группах — 246 малышей в возрасте от трех лет. Для обучения всех этих детей на эстонском языке понадобятся педагоги, способные преподавать на обоих языках.

Однако, как признаются в образовательной системе Тарту, таких специалистов явно недостаточно.

Тарту — второй по населению и значимости город Эстонии, «студенческая столица» страны с крупнейшим в Прибалтике университетом. Из населения в 90 000 человек русское и русскоязычное составляет порядка 20%.

Как город Юрьев Тарту был основан в XI-м веке киевским князем Ярославым Мудрым. В 1800-е годы по указу российского императора здесь был открыт университет, в котором всемирной известностью в советские годы пользовалась кафедра русской литературы. Именно здесь обосновал семиотику как науку профессор Юрий Лотман. В настоящий момент обе кафедры «разжалованы» до уровня части отделения славистики колледжа мировых языков и культур.

С момента восстановления независимости Эстонии Тарту постепенно превратился в интеллектуальный центр эстонских националистов. Отсюда многие из них сделали головокружительную карьеру на государственном уровне, став премьер-министрами и министрами правительства новой республики. Именно они требовали, чтобы из Тарту исчез «русский дух».