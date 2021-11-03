Тбилиси, 3 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави, ухудшилось. Об этом заявил после посещения экс-президента его адвокат Георгий Гелхаури.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Слабость усиливается, морально он очень бодр. Слабость проявляется затруднением физического передвижения, есть отечность конечностей», — сказал юрист.

Гелхаури сообщил, что Саакашвили продолжает голодовку. Его состояние поддерживают с помощью медицинских средств. Сегодня экс-президент ожидает очередного визита врачей.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. 31 октября Саакашвили заявил, что отказывается от медицинской помощи.