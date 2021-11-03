Волгоград, , 14:03 — REGNUM Тело 81-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в общежитии в Красноармейском районе Волгограда. В преступлении сознался 36-летний сосед пенсионерки, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный коммитет Скриншот страницы sledcom.ru

Пожилая женщина проживала одна в своей комнате. 29 октября на бытовой почве она поссорилась с одним из соседей. Мужчина схватил пенсионерку за шею и держал, пока она не перестала подавать признаков жизни. Тело женщины обнаружила соседка.

Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу.