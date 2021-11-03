Самара, , 14:03 — REGNUM Завод по производству строительных материалов намерены построить в Самарской области. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительная площадка Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти» была одобрена новая заявка на получение статуса резидента площадки: инвестор намерен направить на реализацию своего проекта около пяти млрд рублей. Новый завод может стать самым крупным по площади предприятием в особой экономической зоне, заняв 63,8 га.

Отмечается, что новое производство строительных материалов планируется запустить в 2024 году.

«Объем производства, начиная с 2025 года, достигнет уровня 620 тысяч единиц продукции ежегодно. Это позволит инвестору занять 70% доступного объема рынка жилой и коммерческой недвижимости в течение 3 лет после ввода объекта в эксплуатацию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в случае реализации проекта будут созданы 515 новых рабочих мест.

«Особая экономическая зона сегодня — это 13 действующих и 6 строящихся заводов. Еще с шестью компаниями мы готовимся в ближайшее время выйти в строительную фазу», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Сообщается, что в настоящее время в особой экономической зоне «Тольятти» с учетом нового проекта зарегистрировано 30 резидентов из шести отраслей производства: металлообработка, фармацевтика, стройматериалы, машиностроение, упаковка, производство газов и оборудования.