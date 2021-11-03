Оренбург, , 14:00 — REGNUM В Оренбургской области выявили 405 новых заражений коронавирусом, что на пять меньше, чем днем ранее. Об этом 3 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Nilses

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 90 613 случаев заражения. Оправился от коронавирусной инфекции 77 241 оренбуржец.

На сегодняшний день из 4600 развернутых коек для пациентов с COVID-19 занято 3700. На кислородной поддержке находятся 2600 человек.

Глава областного минздрава Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram 3 ноября заострила внимание на том, что дистанционное обучение школьников, которое действовало в Оренбурге с 21 сентября, оказалось эффективной мерой и повлияло положительным образом на эпидстуацию. В частности, заболеваемость среди детей снизилась в пять раз. Также произошло снижение числа заболеваний среди взрослых и количества вызовов скорой помощи.

Вместе с тем в больницах нет существенной динамики по снижению пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ. На сегодняшний день на искусственной вентиляции легких пребывают 264 человека.

С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 2653 оренбуржца. За последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода.

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