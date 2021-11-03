Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Надзорные органы Санкт-Петербурга в период локдауна провели дневные и ночные рейды по заведениям общепита, магазинам, организациям сферы услуг на предмет соблюдения коронавирусных ограничений. На нарушениях попались 11 ресторанов и баров в центре города, два из них оказались «рецидивистами». Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт‑Петербурга.

Нарушители локдауна в Петербурге. Пресс-служба ККИ

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Напомним, на время коронавирусных каникул в Северной столице допущены к работе лишь некоторые продовольственные и непродовольственные магазины, а также по QR-кодам — выставочные пространства, музеи и театры.

Во время дневного рейда, который прошел на территории Московского, Кировского, Выборгского, Невского, Калининского и Красногвардейского районов, было проверено 46 объектов торговли, семь точек общепита и десять организаций по предоставлению услуг.

«В восьми из 63 проверенных объектов выявлены нарушения. В том числе: отсутствие QR-кода по фактическому адресу деятельности, отсутствие средств индивидуальной защиты у сотрудников, отсутствие в непродовольственных магазинах товаров первой необходимости», — заметили в ККИ.

Проверки соблюдения запрета на работу объектов общественного питания в вечернее и ночное время прошли в Центральном, Московском и Приморском районах. Было проверено более 70 организаций. Большинство из них выполняли требования — были закрыты в вечерние и ночные часы. Часть заведений работала на доставку и навынос.

«Не ограничили деятельность и продолжили принимать посетителей 11 организаций в сфере общественного питания и досуга. В число нарушителей попали бары на улице Рубинштейна, кафе на Московском проспекте, ресторан на улице Некрасова, бары на Владимирском проспекте и улице Жуковского, компьютерный клуб на Фермском шоссе, — отметили в ведомстве. — Дважды за минувшие дни нарушили законодательство два бара, расположенные на улицах Восстания и Жуковского».

В отношении организаций-нарушителей составлены протоколы. На них будет наложен штраф — до 300 тыс. рублей на юридическое лицо.

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