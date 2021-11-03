Вашингтон, , 14:06 — REGNUM Джеймс Спирс, отец певицы Бритни Спирс, подал в суд документы с требованием отменить опеку над его дочерью. Об этом 3 ноября пишет издание TMZ.

Бритни Спирс (сс) Rhys Adams

В документах указано, что Спирс «безоговорочно любит и поддерживает свою дочь», а также «будет делать всё, чтобы защищать её и заботиться о ней». В тексте адвокаты также отметили, что их клиент не будет требовать дополнительной компенсации от певицы.

ИА REGNUM напоминает, что 29 сентября 2021 года решением суда Джеймс Спирс был отстранён от опекунства над дочерью. Ранее Бритни Спирс обвинила его в том, что он запрещал ей рожать детей, заводить семью, а также заставлял её пить сильнодействующие таблетки.

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