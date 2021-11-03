Ташкент, 3 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Узбекистане реальные темпы экономического роста в 2020 году составили 1,7%, за первые 9 месяцев 2021 года — 6,9%. Об этом сообщает ЦБ Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Представители регулятора прогнозируют, что по итогам 2021 года рост экономики страны составит в пределах 6,5−7,2%.

Отмечается, что росту способствовали меры в области фискальной, монетарной и структурных экономических реформ, принятые в стране в 2020 году и прошедшие 9 месяцев 2021 года.

«В условиях пандемии для достижения баланса между задачами поддержания экономической активности и обеспечения стабильности цен в 2020 году основная ставка Центрального банка была снижена с 16% до 14%, а денежно-кредитные условия были немного смягчены и переведены в умеренно жесткую фазу», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что за последние 9 месяцев 2021 года денежно-кредитные условия сохранялись без изменений.